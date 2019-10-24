В Воронеже водитель сбил трех детей на «зебре» и даже не остановился

СЕГОДНЯ 18:04 2019-10-24T18:29:26+03:00

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В четверг, 24 октября, между 11.20 и 11.40 на пешеходном переходе у школы № 87 на улице Хользунова машина, ехавшая в направлении Птичьего рынка, сбила трех детей: девочек 8 и 15 лет и 13-летнего мальчика. Дети успели заметить только то, что автомобиль был белого цвета. Больше рассмотреть ничего не успели: водитель умчался дальше.

В городском отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что предположительно детей сбила белая «четверка». Брат школьников Оганес добавил, что очевидцы ДТП написали ему, что это был «пирожок» с первой цифрой номера 7. В больницу, по официальным данным, попала только 15-летняя девочка. У нее были ушибы и ссадины, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой. В то же время брат сообщил, что у младшей девочки сотрясение мозга, мальчик получил незначительные травмы.

Сотрудники ГИБДД попросили откликнуться очевидцев аварии, они могут позвонить по телефону 269-60-36. В то же время свидетелей ДТП ищет и брат пострадавших школьников, ему можно написать по этой ссылке

ИСТОЧНИК KP.RU