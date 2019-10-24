2019-10-24T17:45:07+03:00
Общество

На воронежской трассе задержали 300 контрабандных овец

Скотовоз ехал из Дагестана в Москву
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

Сотрудник ДПС терпеливо ждал, пока водитель скотовоза искал документы на груз - 300 овечек. Когда стало ясно, что необходимых бумаг у мужчины нет, инспекторы позвонили в Россельхознадзор.

Выяснилось, что груз перевозился из Кизлярского района Республики Дагестан в Москву для последующей продажи. Сотрудник Россельхознадзора составил акт возврата и направил животных к месту погрузки. На водителя составили административный протокол.

- Ветеринарные сопроводительные документы подтверждают отсутствие карантинных и других опасных заболеваний для человека и животных, - комментируют в Управлении Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям. - Животные перед отправкой должны пройти осмотр ветеринарного специалиста, который дает разрешение на перемещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже водитель сбил трех детей на «зебре» и даже не остановился
Хирургический корпус воронежского онкодиспансера обещают построить меньше чем за три года
В Воронежской области девять воспитанников детского сада слегли с инфекцией
Воронежский автовокзал хотят перенести к аэропорту
В Воронежской области пожарные вытащили из огня женщину
Данила Поперечный привезет воронежцам шоу «СПЕШЛ фо КИДС»
Грабитель из Воронежа не подозревал о существовании камер видеонаблюдения
Родственников трех погибших воронежских воинов ищут в Башкирии
Музей Марии Мордасовой приглашает воронежцев на "Ночь искусств"
В Воронежской области директора детсада оштрафовали на 100 тыс за то, что взяла фиктивно на работу сына
Жительница Воронежа хотела обезопасить карту и лишилась 6000 рублей
Воронежского депутата ищут правоохранители всей страны
В Воронеже 28 октября вырубят телевидение и радио
В Воронеже председательница ТСЖ назначила себе повышенные выплаты
Почти 150 миллионов рублей получит от должников "РВК-Воронеж"
Владимир Бесчастных о причинах разгрома воронежского «Факела»: «В обороне впервые играли в таком сочетании»
Жительница Воронежа во время пьянки зарезала собутыльника
В Воронежской области мужчину за развращение двух 15-летних девушек отправят в колонию строгого режима
Воронежский опорный вуз планирует масштабную реновацию водохранилища
Губернатор Воронежской области объяснил, почему 200 тысяч получат только мамы до 27 лет
Под Воронежем фура разворотила «ГАЗель» с курами
Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой
Воронежский «Буран» был разгромлен командой из Узбекистана