На воронежской трассе задержали 300 контрабандных овец

СЕГОДНЯ 17:43 2019-10-24T17:45:07+03:00

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Сотрудник ДПС терпеливо ждал, пока водитель скотовоза искал документы на груз - 300 овечек. Когда стало ясно, что необходимых бумаг у мужчины нет, инспекторы позвонили в Россельхознадзор.

Выяснилось, что груз перевозился из Кизлярского района Республики Дагестан в Москву для последующей продажи. Сотрудник Россельхознадзора составил акт возврата и направил животных к месту погрузки. На водителя составили административный протокол.

- Ветеринарные сопроводительные документы подтверждают отсутствие карантинных и других опасных заболеваний для человека и животных, - комментируют в Управлении Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям. - Животные перед отправкой должны пройти осмотр ветеринарного специалиста, который дает разрешение на перемещение.

ИСТОЧНИК KP.RU