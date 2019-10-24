На воронежской трассе задержали 300 контрабандных овец
Сотрудник ДПС терпеливо ждал, пока водитель скотовоза искал документы на груз - 300 овечек. Когда стало ясно, что необходимых бумаг у мужчины нет, инспекторы позвонили в Россельхознадзор.
Выяснилось, что груз перевозился из Кизлярского района Республики Дагестан в Москву для последующей продажи. Сотрудник Россельхознадзора составил акт возврата и направил животных к месту погрузки. На водителя составили административный протокол.
- Ветеринарные сопроводительные документы подтверждают отсутствие карантинных и других опасных заболеваний для человека и животных, - комментируют в Управлении Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям. - Животные перед отправкой должны пройти осмотр ветеринарного специалиста, который дает разрешение на перемещение.
ИСТОЧНИК KP.RU