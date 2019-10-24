2019-10-24T17:55:18+03:00
Общество

Хирургический корпус воронежского онкодиспансера обещают построить меньше чем за три года

Федеральный бюджет на эти цели выделит пять миллиардов рублей
Татьяна МИСТЮКОВА
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По словам губернатора, в ближайшие два-три года в регионе заметно вырастет качество оказания помощи онкобольным.По словам губернатора, в ближайшие два-три года в регионе заметно вырастет качество оказания помощи онкобольным.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Сегодня губернатор Александр Гусев рассказал, что в следующем году в Воронеже начнется строительство хирургического корпуса областного онкодиспансера. По его словам, на 2020-ый федеральный бюджет на эти цели выделит более одного млрд рублей. А всего потребуется в пять раз больше средств. Строительство займет 2,5-3 года.

Также в следующем году приступят к возведению детского онкогематологического центра. Стоить он будет два млрд, и через два года его обещают сдать в эксплуатацию. Кроме того, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» регион получит более 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на обновление материальной базы медучреждений, внедрение передовых схем и технологий лечения, подготовку специалистов для онкологической службы.

- В следующем году в мае закончим строительство новой поликлиники на тысячу посещений в доме Вигеля при областном онкодиспансере. Ее оснастят современным диагностическим оборудованием. Здесь мы эту работу проводим полностью за счет средств регионального бюджета, - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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