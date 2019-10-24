Воронежский автовокзал хотят перенести к аэропорту

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-24T17:03:50+03:00

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В Воронеже автовокзал планируют передвинуть к аэропорту в рамках концепции новой воздушной гавани. Также предполагается строительство новых развязок для выезда на трассу М4-Дон. Проект подготовили студенты опорного университета совместно с профессорско-преподавательским составом. Об этом ректор ВГТУ Сергей Колодяжный сообщил журналистам во время делового завтрака в среду, 23 октября.

- Автовокзал должен быть вместе с аэропортом. К нему надо провести скоростной трамвай или троллейбус. И организовать единый логистический маршрут. Выехал на М-4, на Москву, на Ростов - развязка, - пояснил ректор.

По словам ректора, новые владельцы аэропорта одобрили четыре концепции. На данный момент осталось лишь согласовать одну из них. Оформление будет связано с фигурой Петра I. Презентация проекта состоится в декабре 2019 года. Остальные проекты скорее всего реализуют в других городах России. А вот проекты московских и питерских архитектурные организации отклонил инвестор.

Напомним, воронежский аэропорт перешел под управление столичного холдинга «Новапорт» Сделка оценивается в несколько миллиардов рублей. А в конце сентября губернатор Александр Гусев и новый владелец аэровокзала Роман Троценко обсудили реконструкцию здания воздушной гавани. Реализация проекта должна начаться уже в 2020 году - она будет разделена на четыре этапа. Сначала будет построен терминал для обслуживания пассажиров внутренних авиалиний. Затем пройдет его техническое дооснащение под международные рейсы. В частности будет создан сектор по комплексному обслуживанию (прилет-вылет) пассажиров из стран таможенного союза. Планируется, что после завершения всех работ новый аэровокзальный комплекс сможет обслуживать около 2,5 миллионов пассажиров в год. Это в три раза больше, чем сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU