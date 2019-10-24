2019-10-24T17:03:50+03:00
Общество

Воронежский автовокзал хотят перенести к аэропорту

Перемены связывают с реконструкцией воздушной гавани
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже автовокзал планируют передвинуть к аэропорту в рамках концепции новой воздушной гавани. Также предполагается строительство новых развязок для выезда на трассу М4-Дон. Проект подготовили студенты опорного университета совместно с профессорско-преподавательским составом. Об этом ректор ВГТУ Сергей Колодяжный сообщил журналистам во время делового завтрака в среду, 23 октября.

- Автовокзал должен быть вместе с аэропортом. К нему надо провести скоростной трамвай или троллейбус. И организовать единый логистический маршрут. Выехал на М-4, на Москву, на Ростов - развязка, - пояснил ректор.

По словам ректора, новые владельцы аэропорта одобрили четыре концепции. На данный момент осталось лишь согласовать одну из них. Оформление будет связано с фигурой Петра I. Презентация проекта состоится в декабре 2019 года. Остальные проекты скорее всего реализуют в других городах России. А вот проекты московских и питерских архитектурные организации отклонил инвестор.

Напомним, воронежский аэропорт перешел под управление столичного холдинга «Новапорт» Сделка оценивается в несколько миллиардов рублей. А в конце сентября губернатор Александр Гусев и новый владелец аэровокзала Роман Троценко обсудили реконструкцию здания воздушной гавани. Реализация проекта должна начаться уже в 2020 году - она будет разделена на четыре этапа. Сначала будет построен терминал для обслуживания пассажиров внутренних авиалиний. Затем пройдет его техническое дооснащение под международные рейсы. В частности будет создан сектор по комплексному обслуживанию (прилет-вылет) пассажиров из стран таможенного союза. Планируется, что после завершения всех работ новый аэровокзальный комплекс сможет обслуживать около 2,5 миллионов пассажиров в год. Это в три раза больше, чем сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже водитель сбил трех детей на «зебре» и даже не остановился
На воронежской трассе задержали 300 контрабандных овец
Хирургический корпус воронежского онкодиспансера обещают построить меньше чем за три года
В Воронежской области девять воспитанников детского сада слегли с инфекцией
В Воронежской области пожарные вытащили из огня женщину
Данила Поперечный привезет воронежцам шоу «СПЕШЛ фо КИДС»
Грабитель из Воронежа не подозревал о существовании камер видеонаблюдения
Родственников трех погибших воронежских воинов ищут в Башкирии
Музей Марии Мордасовой приглашает воронежцев на "Ночь искусств"
В Воронежской области директора детсада оштрафовали на 100 тыс за то, что взяла фиктивно на работу сына
Жительница Воронежа хотела обезопасить карту и лишилась 6000 рублей
Воронежского депутата ищут правоохранители всей страны
В Воронеже 28 октября вырубят телевидение и радио
В Воронеже председательница ТСЖ назначила себе повышенные выплаты
Почти 150 миллионов рублей получит от должников "РВК-Воронеж"
Владимир Бесчастных о причинах разгрома воронежского «Факела»: «В обороне впервые играли в таком сочетании»
Жительница Воронежа во время пьянки зарезала собутыльника
В Воронежской области мужчину за развращение двух 15-летних девушек отправят в колонию строгого режима
Воронежский опорный вуз планирует масштабную реновацию водохранилища
Губернатор Воронежской области объяснил, почему 200 тысяч получат только мамы до 27 лет
Под Воронежем фура разворотила «ГАЗель» с курами
Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой
Воронежский «Буран» был разгромлен командой из Узбекистана