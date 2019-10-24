Данила Поперечный привезет воронежцам шоу «СПЕШЛ фо КИДС»

СЕГОДНЯ 16:45 2019-10-24T16:47:57+03:00

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31 октября в Воронеж приедет скандально-популярный видео-блогер и стендап-комик, один из основных поставщиков зашкварных историй в СНГ, Данила Поперечный.

Данила родился и до 14 лет жил в Воронеже. И конечно, не мог не заехать в город детства со своим туром «СПЕШЛ фо КИДС». Этой программой он то ли спекулирует на теме возраста своей аудитории в интернете, то ли издевается над главным аргументом мастеров пропаганды «А что, если дети увидят?». А может, то и другое одновременно.

У многих он ассоциируется с сыром с плесенью - со временем все дороже и более вонючий. "Если вы ни разу не слышали о Даниле Поперечном - значит вас уберег Господь", юморит сам артист. Рискнете ли и вы прикоснуться к комедийному феномену, который приходится по вкусу далеко не всем?

Шоу Данилы Поперечного пройдет в Event-Hall 31 октября в 19.00, возрастное ограничение 18+.

ИСТОЧНИК KP.RU