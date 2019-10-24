Грабитель из Воронежа не подозревал о существовании камер видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-24T16:13:23+03:00

Как иначе объяснить, что он вытащил деньги из кассы прямо под объективом?

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Прогулка за спиртным закончилась для двоих приятелей попаданием одного из них в изолятор. Подробности раскрыли в ГУ МВД по Воронежской области.

В магазин на улице Боровской зашли двое мужчин. Взяли бутылку и сигареты. Но прямо у кассы выяснилось, что денег с собой нет. Один из незадачливых покупателей начал уговаривать продавца отдать товары в долг. Второй тем временем приблизился к кассе, выхватил оттуда три тысячи рублей и бросился бежать.

На что рассчитывал - непонятно. Записи камер видеонаблюдения быстро помогли понять, кто стоял за преступлением. 27-летнего воронежца задержали пи доставили в отдел. Мужчину будут судить за грабеж. Ему грозит до четырех лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU