Родственников трех погибших воронежских воинов ищут в Башкирии

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-24T16:10:06+03:00

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В Башкирии в селе Шафраново Альшеевского района во время Великой Отечественной войны располагался госпиталь, в который свозили раненых солдат. Многих врачи не могли спасти, их хоронили тут же, в братской могиле. Заботой об их памяти занимается местный житель Наиль Давлетов. Он рассказывает:

- От старожилов знаю, что были страшные дни, когда в могилу опускали от 15 до 15 солдат. Кладбище у нас в несколько рядов, указаны номера надгробий. В архиве узнал, что захоронены в Шафраново воины со всех уголков России и других республик Советского Союза. У нас курортный поселок, есть санаторий. 9 мая 2020 года устроим большой День памяти, на который очень хотелось бы видеть родственников погибших. Уверен, что с их размещением вопрос решим.

Мемориальную стелу в селе сделали сразу после Великой Отечественной войны, но она и сейчас выглядит как новая.Фото: предоставлено Наилем Давлетовым.

В списке погибших есть и три жителя Воронежской области:

1. Абакумов Иван Федорович, красноармеец. Уроженец Новохоперского района, колхоз «Свобода». Мать Абакумова А.В. Умер 18 августа 1942 года. Место могилы на кладбище: 2 ряд, 37 место;

2. Гранкин Иван Гаврилович, 1917 г.р. Уроженец Мамонского района, с/c Отсровж. (так указано в документе). Жена: Гранкина А.Д. Умер 3 ноября 1943 года. Место на кладбище: 6 ряд, 14 место;

3. Озотский Иван Дмитриевич, 1910 г.р., красноармеец. Уроженец Борисоглебского района, РВК. Умер 8 июня 1942 года. Место на кладбище: 3 ряд, 43 место.

ИСТОЧНИК KP.RU