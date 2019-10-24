2019-10-24T16:00:15+03:00
Звезды

Музей Марии Мордасовой приглашает воронежцев на "Ночь искусств"

Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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К Ночи искусств, которая пройдет 3 ноября, присоединился музей-квартира Марии Мордасовой. Тематические мероприятия пройдут там с 18 до 22 часов.

Начнется вечер с музыкальной экскурсии «Меня любят за улыбку и задорный голосок», которая познакомит посетителей с историей народной песенной культуры Воронежского края на основе творческой биографии прославленной частушечницы Марии Мордасовой. Гостям включат послушать песни и частушки из ее репертуара.

В 19.00 начнется мастер-класс «Всенародная краса – короною коса». Умельцы поделятся секретами плетения и расскажут о традиционных женских прическах и головных уборах. Проведут занимательные конкурсы и викторину для детей.

В 20.15 начнется концерт «Венок из русских песен». Выступят воронежские фольклорные коллективы.

В 21.00 в музейном кинозале покажут отрывки из кинофильмов о русской песне и деятелях народной культуры, живших и работавших в Воронеже - «Музыкальные таланты России». Также посетители услышат рассказ об экспонатах музея-квартиры Мордасовой, попавших в кадр при жизни артистки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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