В Воронежской области директора детсада оштрафовали на 100 тыс за то, что взяла фиктивно на работу сына

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-24T14:58:02+03:00

Родственнику платили зарплату, хотя он не работал

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24 октября в Нововоронеже осудили бывшего директора детского сада – за мошенничество с использованием служебного положения.

В сентябре 2016 года женщина приняла на работу в детсад своего сына на должность делопроизводителя. И до августа 2018 года платила ему зарплату, внося в табель учета рабочего времени заведомо ложные сведения об отработанных им часах, хотя на самом деле отпрыск там не работал. В результате детскому саду причинен ущерб на сумму более 110 тыс рублей.

Директриса вину свою признала, в период предварительного следствия она полностью возместила причиненный ущерб. Суд назначил женщине штраф в 100 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU