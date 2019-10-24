2019-10-24T14:38:06+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа хотела обезопасить карту и лишилась 6000 рублей

Мошенники действую по старой схеме, но простодушные люди все попадаются на их удочку
Ярослав ИВАНОВ
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За 23 октября в Воронежской области жертвами мошенников стали трое.

39-летняя женщина лишилась денег с банковской карты. Ей позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что с деньгами, хранящимися на ее банковской карте, происходят подозрительные манипуляции. Мужчина предложил защитить средства, а для этого попросил назвать персональные данные карты. После получения необходимой информации, со счетом как раз произошли подозрительные манипуляции – деньги с карты исчезли. Хорошо, хоть 6 000 рублей (были случаи, когда воронежцы в таких ситуациях теряли по несколько сот тысяч!).

Пока мошенников ищут, сотрудники полиции напоминают: никому и никогда не диктуйте данные своих карт! Такую информацию просят только аферисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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