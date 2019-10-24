В Воронеже председательница ТСЖ назначила себе повышенные выплаты
"Злоупотребление полномочиями", - по этой статье проходит 55-летняя председательница ТСЖ. (Уже, впрочем, бывшая.)
Без всяких собраний она составила протоколы заседания правления, по которым увеличила размер выплат себе и некоторым другим участникам ТСЖ. Как говорят в Следственном управлении СК РФ по Воронежской области, незаконную "премию" она получала целый год - с декабря 2017 по декабрь 2018. Товарищество потеряло больше 200 тысяч рублей.
- На предварительном следствии обвиняемая вину не признала. Вместе с тем следствием собрана исчерпывающая доказательственная база. Уоловное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключают следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU