В Воронеже председательница ТСЖ назначила себе повышенные выплаты

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-24T13:54:59+03:00

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"Злоупотребление полномочиями", - по этой статье проходит 55-летняя председательница ТСЖ. (Уже, впрочем, бывшая.)

Без всяких собраний она составила протоколы заседания правления, по которым увеличила размер выплат себе и некоторым другим участникам ТСЖ. Как говорят в Следственном управлении СК РФ по Воронежской области, незаконную "премию" она получала целый год - с декабря 2017 по декабрь 2018. Товарищество потеряло больше 200 тысяч рублей.

- На предварительном следствии обвиняемая вину не признала. Вместе с тем следствием собрана исчерпывающая доказательственная база. Уоловное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU