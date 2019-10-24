2019-10-24T13:23:33+03:00
Общество

Почти 150 миллионов рублей получит от должников "РВК-Воронеж"

Такая сумма накопилась из решений судов
Виктор ПАВЛОВ
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148 млн рублей задолженности в скором времени взыщут с должников "РВК-Воронеж". Именно такая сумма долгов собирается из многочисленных решений судов разной юрисдикции. Самый крупный долг в этом году, на который было наложено исполнительное производство, превысил 190 тысяч рублей.

"РВК-Воронеж" может обращаться в суд, если долг копится больше двух платежных периодов, а его сумма превышает 5 тысяч рублей.

- Мы всем должникам по нескольку раз объясняем, что доводить до суда не нужно. Исполнительные производства и судебные решения - это самая крайняя мера, когда другие доводы бессильны. Мы готовы рассматривать индивидуальные графики погашени», - рассказал руководитель группы по сопровождению исполнительного производства "РВК-Воронеж" Сергей Квитко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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