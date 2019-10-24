Владимир Бесчастных о причинах разгрома воронежского «Факела»: «В обороне впервые играли в таком сочетании»
После разгрома от московского «Спартака-2» 2:7 главный тренер «Факела» Владимир Бесчастных на пресс-конференции подвел итоги игры одним предложением:
- Что говорить, счет на табло…
Отвечая на вопросы, Бесчастных был не так лаконичен:
- Впервые играли в таком сочетании в обороне, в линии защиты недомогание было у нескольких человек. Пока осваивались, налаживали связи, получили голы. Вообще много травм, вдвойне обидно, что вылетают ключевые игроки, из основы. Единственное, что немного добавляет оптимизма, во втором тайме у нас хотя бы были голевые моменты. Их не использовали. Но хорошо уже, что они были…
Напомним, пока легендарному в прошлом форварду, а ныне начинающему главному тренеру во главе «Факела» приходится тяжко. Начало у Бесчастных получилось врагу не пожелаешь: сначала домашнее поражение от ярославского «Шинника» 0:4, а теперь и 2:7.
ИСТОЧНИК KP.RU