Жительница Воронежа во время пьянки зарезала собутыльника
И попросила вызвать "скорую"
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23 октября врачи «Скорой» вызвали полицию на улицу Минскую, где в квартире одного из многоэтажных домов, приехав по вызову, обнаружили тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Правоохранители быстро задержали подозреваемую, знакомую погибшего. 41-летняя женщина призналась, что выпивала с мужчиной, а потом они поругались, что она не стерпела, схватила нож и ударила им обидчика в грудь.
После этого дама попросила соседей вызвать «Скорую», но приехавшие медики констатировали смерть мужчины.
Теперь женщине грозит срок за убийство.
ИСТОЧНИК KP.RU