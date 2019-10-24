2019-10-24T12:50:09+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа во время пьянки зарезала собутыльника

И попросила вызвать "скорую"
Ярослав ИВАНОВ
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23 октября врачи «Скорой» вызвали полицию на улицу Минскую, где в квартире одного из многоэтажных домов, приехав по вызову, обнаружили тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Правоохранители быстро задержали подозреваемую, знакомую погибшего. 41-летняя женщина призналась, что выпивала с мужчиной, а потом они поругались, что она не стерпела, схватила нож и ударила им обидчика в грудь.

После этого дама попросила соседей вызвать «Скорую», но приехавшие медики констатировали смерть мужчины.

Теперь женщине грозит срок за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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