Жительница Воронежа во время пьянки зарезала собутыльника

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-24T12:50:09+03:00

Изменить размер текста: A A

23 октября врачи «Скорой» вызвали полицию на улицу Минскую, где в квартире одного из многоэтажных домов, приехав по вызову, обнаружили тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Правоохранители быстро задержали подозреваемую, знакомую погибшего. 41-летняя женщина призналась, что выпивала с мужчиной, а потом они поругались, что она не стерпела, схватила нож и ударила им обидчика в грудь.

После этого дама попросила соседей вызвать «Скорую», но приехавшие медики констатировали смерть мужчины.

Теперь женщине грозит срок за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU