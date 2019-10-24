2019-10-24T11:46:50+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой

Банк УРАЛСИБ за июль-сентябрь 2019 года выдал ипотечных кредитов на сумму 532 млн рублей по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Программа семейной ипотеки была запущена в Банке в конце июня текущего года
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Минимальная ставка по данной программе составляет 4,9 % годовых. При кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5 процентных пункта.

Программа* действует для граждан РФ в возрасте от 18 до 70 лет на дату окончания срока кредитования, имеющих постоянную или временную регистрацию на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев,двух и более детей, с условием что второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

В рамках программы кредит предоставляется на следующие цели:

приобретение квартиры в строящемся или готовом доме у юридического лица (за исключением паевого инвестиционного фонда или его управляющей компании);

погашение ранее предоставленного кредита, предоставленного сторонним кредитором на приобретение квартиры в строящемся или готовом доме у юридического лица.

Согласно условиям программы, минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей. Максимальная сумма зависит от региона и равна 12 млн рублей при покупке квартиры в многоквартирном доме или таунхаусе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей – при приобретении объекта недвижимости в другом регионе присутствия Банка УРАЛСИБ.

Ознакомиться с полными условиями ипотечной программы, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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