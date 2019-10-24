Воронежский «Буран» был разгромлен командой из Узбекистана

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-24T11:36:45+03:00

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Две трети матча в столице Узбекистана Ташкенте с местным хоккейным клубом «Хумо» проходили в равной борьбе. Хозяева ледовой площадки открыли счет на седьмой минуте –отличился Синявский. В голевой комбинации участвовал когда-то один из самых перспективных российских хоккеистов Михаил Анисин, решивший перезапустить карьеру в среднеазиатской республике. На 13 минуте «Буран» ответил точным броском Слепца – 1:1. И все же последнее слово в первом периоде осталось за «Хумо». На 15 минуте розыгрыш большинства четко завершил Валуйский – 2:1.

Во втором периоде на исходе 26 минуты Чиглинцев показал, что тоже может ставить результативную точку при розыгрыше «лишнего» - 2:2. Однако до конца второй трети матча хоккеисты узбекской команды успели выйти вперед – отличился Ахметянов.

Увы, в третьем периоде хоккеисты «Бурана» резко сдулись. И уже на 42 минуте получили – Попов забросил четвертую шайбу, а на 48-й оформил классический дубль – 5:2. Почти тут же Ерохин оформил разгром – 6:2. «Буран» все же сыграл немного лучше «Факела», напомним, наши футболисты в тот же день попали под каток московского «Спартака-2» - 2:7.

После матча и.о. главного тренера Сергей Королев (Михаил Бирюков продолжает отбывать трехматчевую дисквалификацию за кидание бутылки на трибуну) возможной причиной провала в третьем периоде назвал молодость, а, следовательно, и нестабильность многих своих подопечных. Наставник «Хумо», в прошлом известный хоккеист московского «Спартака» Евгений Попихин отметил, что с приходом Анисина в раздевалке его команды прибавилось позитива, хотя Михаилу еще далеко до оптимальной формы.

Следующий матч «Буран» проведет в Воронеже 28 октября. Соперник неприятный – пензенский «Дизель», хоть и занимает невысокое 16 место с 18 очками («ураганные» идут на 26-м, имея на три очка меньше), традиционно неудобен для воронежской команды. Игра стартует в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU