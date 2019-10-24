2019-10-24T12:17:41+03:00
Общество

Воронежский опорный вуз планирует масштабную реновацию водохранилища

В ВГТУ выступили с инициативой по спасению водоема
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ВГТУ.Фото: предоставлено пресс-службой ВГТУ.
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В Воронежском государственном техническом университете рассказали о планах по созданию общественного движения «Город и море». Специалисты вуза планируют на основе мониторинга данных о состоянии воронежского водохранилища и реального общественного мнения выработать комплексный план развития водоема. На данный момент уже готов вариант реконструкции набережной, в ближайших планах - работа над созданием паспорта водохранилища.

По мнению студентов и преподавателей, экологическая обстановка стремительно ухудшается, а принимаемые сейчас меры по очистке и благоустройству уникального водного объекта носят лишь локальный характер. Они не способны кардинально изменить ситуацию. В опорном вузе считают, что прежде чем приводить в порядок набережную, необходимо очистить сам водоем. А затем уже с учетом мнения местных жителей, планировать зоны отдыха.

- Пора задуматься об экологии, о сохранности нашего водохранилища, нашей изюминки. Пора его беречь и правильно использовать. Необходимо разработать для него экологически привлекательный туристический паспорт. Тогда мы поймем, к чему стремиться, - сказал ректор Сергей Колодяжный.

Сам паспорт водохранилища может быть готов уже через год. В него войдет вся информация о состоянии воды в воронежском «море». Экологические проблемы планируется также обсуждать на «Точке кипения» - проекте, который недавно начал работу в вузе.

Готовую концепцию благоустройства набережной предложат губернатору в декабре. В ней особое внимание будет уделено истории водоема. Так, к примеру, в одном из предложенных проектов студенты предлагают не только привести в порядок территорию, но и воссоздать немецкую деревню, которая была расположена в этом месте много лет назад. По мнению ректора, это поможет развитию туристического маршрута. Также в вузе предлагают создать на водохранилище речной вокзал. Студенты и сотрудники вуза полагают, что водоем должен работать как транспортно-логическая цепочка. Ведь уже сейчас есть люди, которые пользуются платной стоянкой катеров и охотно двигаются по водной глади. Осталось только все правильно организовать.

Кроме проекта о водохранилище студенты и сотрудники вуза работают над реконструкцией воронежского аэропорта. По мнению ректора, четыре концепции уже были одобрены владельцем аэровокзала. Осталось лишь утвердить одну из них. Сообщается, что оформление будет связано с фигурой Петра 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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