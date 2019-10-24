Воронежская областная Дума планирует установить региональные налоговые льготы для IT-компаний

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-24T10:48:09+03:00

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Сегодня в Воронежской области имеются серьезные предпосылки для развития цифровой индустрии. В частности, это сильная научная школа и школа вузовской подготовки IT-специалистов. Кроме того, по численности разработчиков программного обеспечения регион занимает 7 место в РФ (более 5 тысяч человек). Вместе с тем, Воронежская область ежегодно входит в число субъектов РФ, лидирующих по количеству вакансий IT-специалистов. Более высокий уровень оплаты труда в других регионах способствуют оттоку кадров.

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ИСТОЧНИК KP.RU