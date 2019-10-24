2019-10-24T10:15:41+03:00
Общество

Под Воронежем начали разводить маралов - ради экотуризма и ценных рогов

На территорию в селе Верхняя Тишанка завезли 200 оленей
Ярослав ИВАНОВ
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В Таловском районе завершают строительство туристической базы в селе Верхняя Тишанка, на территории которой будет работать не только оздоровительный комплекс (с гостиницей и кафе для туристов и контактным мини-зоопарком), но и разместился питомник маралов. Сюда завезли более 200 маралов (подвид благородного оленя) из Алтайского края, которые уже дали первое потомство. Животных живут в полувольерном содержании и контактируют с природой. Маралов разводят ради рогов – пантов. Их каждый год срезают для использования в лечебных целях. Панты являются сырьем для пантокрина и пантогематогена, различных биологических активных добавок. Их используют для приготовления пантовых ванн, которые укрепляют иммунитет.

Кроме того, на территорию завезли 130 дойных коз зааненской породы, козлов-производителей нубийской породы, 2 000 благоварских уток, 300 мулардов (гибридный вид уток), 600 гусей. Есть и осетровое хозяйство.

Благодаря комплексу в районе будут развивать экотуризм. В проект вложено 300 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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