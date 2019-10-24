2019-10-24T09:18:32+03:00
Звезды

На японском фестивале воронежцев научат оригами

И покажут фильмы из Страны восходящего солнца
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 11 по 16 ноября в столице Черноземья пройдет очередной фестиваль «Дни Японии в Воронеже».

Форум откроется акцией «Оригами за мир». Воронежцев посвятят в секреты древнего искусства создания из бумаги различных фигурок.

С 12 по 16 ноября в кинотеатре «Спартак» пройдет фестиваль японского кино. Воронежцам бесплатно покажут пять фильмов (с субтитрами):

12 ноября – «Сон в летнюю ночь»

13 ноября – Waterboys

14 ноября – «Жена Гэгэгэ»

15 ноября – «Счастливый полет»

16 ноября – «Отель «Гибискус»

Кроме того, 12 ноября в кинотеатре «Спартак» покажут творчество аниме-художницы Софьи Вивтоненко.

А 15 и 16 ноября пройдут бесплатные мастер-классы по чайной церемонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем фура разворотила «ГАЗель» с курами
Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой
Воронежский «Буран» был разгромлен командой из Узбекистана
В Воронеже ночью "Лада Гранта" врезалась в "Шкоду": пострадала женщина
Воронежцы старшего поколения приняли участие в уникальном культурно-просветительском проекте
Еще не построенное здание воронежского Дома анимации наградили на архитектурном фестивале
Воронежская областная Дума планирует установить региональные налоговые льготы для IT-компаний
Под Воронежем начали разводить маралов - ради экотуризма и ценных рогов
В "Ночь искусств" Воронежский театр оперы и балета готовит микс истории, оперных шедевров и современного балета
В Воронеж не приедет шоу, продюсируемое Дитером Боленом
Воронежцам расскажут о прошлом города
В Воронеже приставы запретили погрузочные работы в магазине «Магнит»
Наркодилеры завербовали 36 курьеров в Воронежской области
В Воронежское водохранилище запустят мальков на 2,5 млн рублей
Заживо сжегшую своего супруга жительницу Воронежской области на 12 лет отправили в колонию
В Воронежской области отец избивал малолетнюю дочь из-за плохих оценок
Старт Владимира Бесчастных во главе воронежского «Факела»: 0:4, а теперь и 2:7
В Воронежской области квартирный вор вытащил украшения на 200 тысяч рублей
В Воронежской области открыли памятник Материнству
За конопляную ферму в Воронежской области мужчина заработал условный срок
Из-за красивой даты увеличилось число брачующихся в Воронеже
В Песчаном логу Воронежа выкорчевали треть молодых деревьев, высаженных весной