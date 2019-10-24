На японском фестивале воронежцев научат оригами

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-24T09:18:32+03:00

И покажут фильмы из Страны восходящего солнца

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С 11 по 16 ноября в столице Черноземья пройдет очередной фестиваль «Дни Японии в Воронеже».

Форум откроется акцией «Оригами за мир». Воронежцев посвятят в секреты древнего искусства создания из бумаги различных фигурок.

С 12 по 16 ноября в кинотеатре «Спартак» пройдет фестиваль японского кино. Воронежцам бесплатно покажут пять фильмов (с субтитрами):

12 ноября – «Сон в летнюю ночь»

13 ноября – Waterboys

14 ноября – «Жена Гэгэгэ»

15 ноября – «Счастливый полет»

16 ноября – «Отель «Гибискус»

Кроме того, 12 ноября в кинотеатре «Спартак» покажут творчество аниме-художницы Софьи Вивтоненко.

А 15 и 16 ноября пройдут бесплатные мастер-классы по чайной церемонии.

ИСТОЧНИК KP.RU