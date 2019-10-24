На японском фестивале воронежцев научат оригами
С 11 по 16 ноября в столице Черноземья пройдет очередной фестиваль «Дни Японии в Воронеже».
Форум откроется акцией «Оригами за мир». Воронежцев посвятят в секреты древнего искусства создания из бумаги различных фигурок.
С 12 по 16 ноября в кинотеатре «Спартак» пройдет фестиваль японского кино. Воронежцам бесплатно покажут пять фильмов (с субтитрами):
12 ноября – «Сон в летнюю ночь»
13 ноября – Waterboys
14 ноября – «Жена Гэгэгэ»
15 ноября – «Счастливый полет»
16 ноября – «Отель «Гибискус»
Кроме того, 12 ноября в кинотеатре «Спартак» покажут творчество аниме-художницы Софьи Вивтоненко.
А 15 и 16 ноября пройдут бесплатные мастер-классы по чайной церемонии.
ИСТОЧНИК KP.RU