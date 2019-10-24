Воронежцам расскажут о прошлом города

СЕГОДНЯ 08:17 2019-10-24T08:17:14+03:00

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С 26 по 28 октября в кинозале Дома молодежи (экс-Дом офицеров, пр. Революции, 32, 2 этаж) можно посмотреть историческую выставку «Воронеж: Прошлое и настоящее». Проект представит фотографии Воронежа начала ХХ века: виды известных мест в прошлом и сегодня - по ним можно сравнить, насколько изменилась жизнь города за столетие.

Кроме того, 26 октября, в день открытия выставки, с 12.00 до 16.00 в кинозале пройдет цикл исторических лекций. Известные воронежские историки и краеведы осветят такие темы:

«Сколько лет Воронежу. Основание города-крепости Воронеж и его первые воеводы»

«Первый Воронежский десант»

«Воронеж в годы первой Мировой войны

«Воронежский след основателя генеалогии Савелова»

«Трагедия в Саду Пионеров в июне 1942 г.»

«Что скрывают старые воронежские улицы».

ИСТОЧНИК KP.RU