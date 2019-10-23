2019-10-23T22:22:02+03:00
Общество

В Воронеже приставы запретили погрузочные работы в магазине «Магнит»

Работа должна возобновиться через 15 суток
Олег ИВАНОВ
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Погрузочно-разгрузочные работы в магазине «Магнит» приостановили на 15 суток. Жители частного дома №12б по улице Чапаева пожаловались на магазин «Магнит», который, по их словам, мешает им комфортно жить.

Во время проверки АО «Тандер» («Магнит») выяснилось, что для погрузочно-разгрузочных работ у магазина есть спецпомещение, входные ворота которого расположены со стороны двора жилого дома, куда выходят окна квартир. Однако на момент проверки загрузка осуществлялась без использования этого помещения. Как объяснили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области, это нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Сейчас же идет демонтаж разгрузочного помещения со стороны жилого двора и монтаж входных ворот со стороны проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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