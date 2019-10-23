Наркодилеры завербовали 36 курьеров в Воронежской области
Четырех мужчин и четырех женщин в возрасте от 21 до 31 года обвиняют в сбыте наркотиков (п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Уголовное дело направлено в Лискинский районный суд.
По версии следствия, в 2015 году некие неустановленные лица решили создать ОПГ для сбыта наркотических средств в Воронежской области и Воронеже. Скажем сразу, что уголовное дело в отношении этих организаторов выделено в отдельное производство.
Дилеры разработали схему, которая основывалась на бесконтактном способе торговли. Нужно лишь было, чтобы кто-то оборудовал «закладки» (тайники). Все платежные операции планировалось проводить через интернет.
При помощи программы «Telegram» организаторы завербовали более 36 человек, включая тех восьмерых, о которых мы вам уже рассказали. Все курьеры будут привлечены к уголовной ответственности.
Так, с 2015 по 2018 год члены ОПГ получали указания в мессенджере и оборудовали тайники с наркотиками. Позже адрес закладки получали уже непосресдтвенные «клиенты».
Тайники делали в Воронеже, Лисках, Острогожске, Россоши, Нововоронеже, Павловске, Калачеевском и Таловском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU