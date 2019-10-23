Наркодилеры завербовали 36 курьеров в Воронежской области

СЕГОДНЯ 19:49 2019-10-23T19:49:38+03:00

Теперь всех их ждут серьезные уголовные сроки

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Четырех мужчин и четырех женщин в возрасте от 21 до 31 года обвиняют в сбыте наркотиков (п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Уголовное дело направлено в Лискинский районный суд.

По версии следствия, в 2015 году некие неустановленные лица решили создать ОПГ для сбыта наркотических средств в Воронежской области и Воронеже. Скажем сразу, что уголовное дело в отношении этих организаторов выделено в отдельное производство.

Дилеры разработали схему, которая основывалась на бесконтактном способе торговли. Нужно лишь было, чтобы кто-то оборудовал «закладки» (тайники). Все платежные операции планировалось проводить через интернет.

При помощи программы «Telegram» организаторы завербовали более 36 человек, включая тех восьмерых, о которых мы вам уже рассказали. Все курьеры будут привлечены к уголовной ответственности.

Так, с 2015 по 2018 год члены ОПГ получали указания в мессенджере и оборудовали тайники с наркотиками. Позже адрес закладки получали уже непосресдтвенные «клиенты».

Тайники делали в Воронеже, Лисках, Острогожске, Россоши, Нововоронеже, Павловске, Калачеевском и Таловском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU