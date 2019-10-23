2019-10-23T19:38:51+03:00
Общество

В Воронежское водохранилище запустят мальков на 2,5 млн рублей

Займется работами рыбхоз «Березовский»
Олег ИВАНОВ
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Улучшением экологического состояния Воронежского водохранилища займется ООО рыбхоз «Березовский». Компании предстоит провести «вселение растительноядных видов рыб». Речь идет, согласно документам с сайта госзакупок, о 600 тысячах мальков белого толстолобика и белого амура. Сумма контракта – 2,5 миллиона рублей – то есть начальную (максимальную) цену контракта снизить не удалось.

В протоколе говорится, что рыбхоз «Березовский» стал единственным участником электронного аукциона. Заявка была допущена. Победитель был понятен сразу.

В состав услуг входит в том числе транспортировка растительноядных видов рыб до мест проведения работ и непосредственно проведение зарыбления водотоков и водоема. Во время работ подрядчик также должен будет провести измерения температуры атмосферного воздуха. Все работы должны быть завершены до 16 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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