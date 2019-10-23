Заживо сжегшую своего супруга жительницу Воронежской области на 12 лет отправили в колонию

СЕГОДНЯ 18:53 2019-10-23T18:53:07+03:00

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37-летнюю жительницу села Петренково Острогожского района за убийство приговорили к 12 годам колонии общего режима с ограничением свободы после освобождения сроком на год. Приговор, правда, может быть обжалован в течение 10 дней.

24 июня 2018 года в воронежской больнице скончался 40-летний житель села Петренково Острогожского района. Его доставили из Острогожской районной больницы с обширным термическим повреждением. Ожоги охватывали около 70% тела.

Вначале мужчина пытался выгородить супругу. Он говорил полицейским, что травмы получил сам из-за того, что курил в постели. Однако следователи выяснили, что все было не так.

29 мая мужчина выпивал вместе с супругой. Но, как обычно и бывает в подобных историях, все закончилось ссорой. Мужчина избил супругу, после чего лег спать. Разозлившись на сожителя, та решила его убить. Она принесла из гаража пластиковую бутылку с бензином, облила им спавшего мужчину и бросила зажженную спичку. Убедившись, что мужчина охвачен пламенем, она ушла.

Когда все открылось, женщину отправили под стражу. Ранее ее не раз судили за имущественные преступления. Руководитель контрольно-следственного отдела регионального СУ СКР Алексей Мязин рассказал, что вину местной жительницы в убийстве также подтверждали показания свидетелей и заключения судебных экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU