2019-10-23T17:41:20+03:00
Спорт

Старт Владимира Бесчастных во главе воронежского «Факела»: 0:4, а теперь и 2:7

Первые два матча под руководством нового наставника команда с треском провалила
Юрий КОЗЛОВ
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Второго подряд разгрома все же мало кто ожидал.Второго подряд разгрома все же мало кто ожидал.Фото: с сайта ФК "Факел"
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На выездную игру с московским «Спартаком-2» добравшиеся до столицы болельщики воронежской команды могли пройти бесплатно. И надо сказать, их было едва ли не большинство среди пришедших полюбоваться на этот матч ФНЛ. За игрой наблюдали всего лишь 355 зрителей.

Между тем, поглядеть было на что. Дублеры «Спартака» делали с дырявой, как дуршлаг, обороной гостей, что хотели. Уже на шестой минуте счет был 2:0. Отличились темнокожий Нимели и брат одного из лидеров нынешнего «Спартака» (хотя есть ли они?) Солтмурад Бакаев.

Брат-2 в дальнейшем утихомирился, а Нимели продолжал резвиться – на 14 и 26 минуте он делает счет 4:0, оформив по ходу собственный хет-трик. А вскоре за снос легионера «Спартака-2» назначили пенальти, но Ермаков его парировал. Увы, партнеры по команде героизм вратаря не оценили. Тут еще «проснулся» Бакаев и с паса все того же Нимели забил еще – 5:0. Воронежцы все же размочили счет – судья назначил пенальти уже в ворота хозяев. Корян ударил не то, чтобы хорошо, но мяч все же залетел в сетку – 5:1.

Во втором тайме команды уже доигрывали. Это не помешало, впрочем, Бакаеву на 64-й минуте тоже оформить хет-трик – 6:1. После этого, правда, точный навес с фланга на 77 минуте позволил забить гол Илье Мазурову – 6:2. Но последнее слово осталось за хозяевами – символично, что Глушенков отправлял мяч уже в пустые ворота – 7:2.

«Факел» прочно обжился на последнем, 20 месте с 12 очками. Пока приглашение Владимира Бесчастных дало обратный эффект – стало только хуже. Причем значительно. Так безвольно воронежская команда при Оборине не проигрывала (напомним, дебютный матч нового главного тренера с ярославским «Шинником» тоже обернулся позором - 0:4).

27 октября «Факел» сыграет на выезде против «Чайки» из поселка Песчанокопское Ростовской области, матч начнется в 16.00. На данный момент этот клуб занимает 10 место с 24 очками. Неужели воронежские болельщики дождутся от Бесчастных не характерного для него хет-трика – по разгромам?

ИСТОЧНИК KP.RU

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