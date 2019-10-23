2019-10-23T17:07:59+03:00
Общество

В Воронежской области открыли памятник Материнству

Право открыть памятник предоставили многодетной матери
Олег ИВАНОВ
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Фото: с сайта www.govvrn.ruФото: с сайта www.govvrn.ru
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22 октября в Эртильском районе открыли памятник Материнству. Он появился в новом сквере рядом с центральной площадью города. Скульптура представляет собой женщину, держащую в руках младенца.

Право открыть памятник предоставили многодетной матери Надежде Зотовой и матушке Марине Гришановой. Настоятель Иверского храма протоиерей Василий Гришанов поздравил всех присутствующих и напомнил о роли матери в жизни каждого человека.

Начальник территориального отдела ЗАГС Ирина Мячина отметила, что в Эртиле теперь может появиться новая традиция: после заключения брака к памятнику могут приезжать молодожены, чтобы возложить цветы и отдать дань уважения великой женщине-Матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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