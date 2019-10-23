За конопляную ферму в Воронежской области мужчина заработал условный срок

СЕГОДНЯ 16:37 2019-10-23T16:37:24+03:00

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3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года суд назначил 60-летнему жителю Поворинского района.

Мужчину признали виновным в незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства (ч.1 ст. 231 УК РФ) и соответственно незаконном хранении наркотика (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

В августе 2018 года мужчина на приусадебном участке в городе Поворино заметил несколько дикорастущих кустов конопли. Он немного подумал, а потом собрал семена растения, которые весной 2019 года посеял на своем участке. Мужчина ухаживал за коноплей и растил ее. Вот только всходы мужчине пожать не удалось.

В июле 2019 года сотрудники полиции изъяли 113 кустов конопли. Кроме того, были обнаружены незаконно хранимые наркосодержащие растения в количестве 64 штук в высушенном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU