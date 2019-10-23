Из-за красивой даты увеличилось число брачующихся в Воронеже

СЕГОДНЯ 16:14 2019-10-23T16:14:50+03:00

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19 октября 2019 года в Воронежской области зарегистрировали брак 202 пары. В пресс-службе регионального управления ЗАГС отмечают, что для октября это довольно внушительное число.

Так, во Дворце бракосочетания поженились 36 пар, в отделе ЗАГС Железнодорожного района - 24, в Левобережном районе - 23, в отделе ЗАГС Советского района - 21 и в Коминтерновском районе - 7 пар. Для сравнения, неделей ранее - 12 октября - свадьбу сыграли на 30 пар меньше.

- Пик свадеб обычно приходится на летние месяцы. Например, 18.08.2018 зарегистрировали брак 335 пар. Это значительно меньше, чем 08.08.2008, когда в регионе свои отношения узаконили 524 пары молодоженов. Воронежцы все меньше обращают внимания на «красивые» и «магические» числа и женятся даже в непопулярные даты. Например, в пятницу 13 сентября 2019 года в Воронежской области зарегистрирован 121 брак, - отметили в управлении ЗАГС.

Вместе с тем все большей популярностью у воронежцев пользуется регистрация брака в будние дни. Во Дворце бракосочетания (площадь Ленина, 11) с февраля 2018 года работает зал для неторжественных регистраций со вторника по субботу. Уже в прошлом году этой возможностью воспользовались – 1869 пар.

ИСТОЧНИК KP.RU