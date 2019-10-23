В Песчаном логу Воронежа выкорчевали треть молодых деревьев, высаженных весной
Посетители мемориального комплекса «Песчаный лог» обнаружили, что склон, на котором только весной этого года высадили молодые деревца, снова почти пуст. Вместо саженцев – зияют ямы. «Куда пропали деревья?!», - недоумевают горожане.
Оказалось, что деревья выкорчевали экологи – растения не прижились и засохли за лето. Пришлось удалить около трети саженцев. И это, по словам экологов, обычный процент «выбраковки». На место засохших в ближайшее время посадят новые деревца, за счет фирмы, на балансе которой находятся посадки.
Напомним, деревца в «Песчаном логу» посадили в рамках экологической акции весной 2019 года для защиты склонов от «покатушек» на санках, снегокатах и квадрациклах.
ИСТОЧНИК KP.RU