2019-10-23T16:02:05+03:00
Общество

В Песчаном логу Воронежа выкорчевали треть молодых деревьев, высаженных весной

Саженцы засохли за лето
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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Посетители мемориального комплекса «Песчаный лог» обнаружили, что склон, на котором только весной этого года высадили молодые деревца, снова почти пуст. Вместо саженцев – зияют ямы. «Куда пропали деревья?!», - недоумевают горожане.

Оказалось, что деревья выкорчевали экологи – растения не прижились и засохли за лето. Пришлось удалить около трети саженцев. И это, по словам экологов, обычный процент «выбраковки». На место засохших в ближайшее время посадят новые деревца, за счет фирмы, на балансе которой находятся посадки.

Напомним, деревца в «Песчаном логу» посадили в рамках экологической акции весной 2019 года для защиты склонов от «покатушек» на санках, снегокатах и квадрациклах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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