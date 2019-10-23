Ведущие онкологи страны проведут осмотр занятых на вредном производстве воронежцев
Владимир Нетёсов, председатель Воронежской облдумы, которая выступила одним из организаторов акции «Онкопатруль», отметил, что на онкоучете сегодня стоит каждый 35 житель региона
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Воронеж стал четвертым по счету регионом страны, присоединившимся к акции «Онкопатруль», приняв медицинскую эстафету от Москвы.
Участниками масштабной скрининговой программы по раннему выявлению онкологических заболеваний стали работники одного из крупнейших предприятий Воронежской области «Воронежстальмост».
ИСТОЧНИК KP.RU