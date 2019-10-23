Ведущие онкологи страны проведут осмотр занятых на вредном производстве воронежцев

СЕГОДНЯ 15:16 2019-10-23T15:16:27+03:00

Владимир Нетёсов, председатель Воронежской облдумы, которая выступила одним из организаторов акции «Онкопатруль», отметил, что на онкоучете сегодня стоит каждый 35 житель региона

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Воронеж стал четвертым по счету регионом страны, присоединившимся к акции «Онкопатруль», приняв медицинскую эстафету от Москвы.

Участниками масштабной скрининговой программы по раннему выявлению онкологических заболеваний стали работники одного из крупнейших предприятий Воронежской области «Воронежстальмост».

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ИСТОЧНИК KP.RU