Водителя маршрутного «ПАЗа», проехавшегося по тротуару, оштрафовали на две тысячи рублей

СЕГОДНЯ 15:09 2019-10-23T15:09:51+03:00

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19 октября примерно в 13.00 около дома №270А по улице 9 января водитель маршрутного автобуса №76 решил срезать дорогу. 57-летний житель Воронежа не просто нарушил ПДД, он выехал на тротуар и даже проехал по нему, минуя пробку. Быть может, все это и сошло бы мужчине с рук, если бы в социальных сетях не появилось видео с «ПАЗ-20530», движущемся по пешеходной дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции проверили данный факт. В итоге водителя оштрафовали на две тысячи рублей.

- С нарушителем и руководством автотранспортного предприятия проведены разъяснительные беседы о недопущении нарушений Правил дорожного движения и усилении контроля за водительским составом, - подчеркнули в региональном ГУ МВД. -Если вы стали свидетелем нарушений ПДД, вы можете сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU