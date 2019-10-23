2019-10-23T14:57:05+03:00
Общество

В Воронеже пропал 23-летний мужчина

Алихан Ильязов не появляется дома уже девять дней
Юрий КОЗЛОВ
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Алихан Ильязов ушел из дома 14 октября и до сих пор не вернулся.Алихан Ильязов ушел из дома 14 октября и до сих пор не вернулся.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» сообщили об исчезновении 23-летнего Алихана Ильязова. Молодой человек вышел из дома на улице Моисеева 14 октября и до сих пор не вернулся.

Приметы Алихана Ильязова: худощавый, рост 175 сантиметров, черные короткие волосы. Был одет в синюю жилетку, белый свитер, синие брюки, обут в кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Алихан, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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