На воронежского экоактивиста напали у собственного дома

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-23T15:50:17+03:00

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22 октября примерно в 9.00 у собственного дома некто напал на руководителя проекта «ЭкоСРреда Черноземья» Виктора Соколова. Оппозиционный политик вышел из подьезда и обратил внимание на стоявшего неподалеку молодого человека.

Виктор Соколов шел к автомобилю, в котором его уже ждал коллега. Но как только мужчина завернул за угол дома, то увидел еще двух молодых людей в капюшонах. Они сразу вызвали у него подозрение, он подумал что это могут быть «закладчики» , но продолжил идти в их сторону.

- Один из них резко повернулся и направился в мою сторону. Он был без маски. Его лицо я хорошо запомнил. Задал ему вопрос: «Что-то случилось?» Он, не отвечая, продолжил движение. Я еще раз спросил: «Что-то случилось?» Он ответил, что ничего и начал наносить мне удары по лицу правой рукой, - рассказал «КП-Воронеж» Виктор Соколов.

Экоактивисту удалось отбежать в сторону своего подъезда. Вначале оппоненты рванули за ним, но потом отправили в сторону автомобиля, который они оставили во дворе дома. Виктор Соколов включил камеру на телефоне и побежал за ними. Так, оказалось, что мужчины сели в серый «Ниссан Кашкай» и уехали.

- Вреда серьезного они мне не нанесли, возможно, потому что им помешали прохожие, они вынуждены были ретироваться. Есть очевидцы происшествия - это мужчина, проживающий в этом же доме и мой коллега, который ожидал меня в машине не далеко от места происшествия и все видел, - сообщил наш собеседник.

Лицо нападавшего Виктор Соколов хорошо помнит и сможет опознать. Уже есть версии, кто он и где работает. Запомнил он и номер машины. Активист связывает нападение с деятельностью проекта «ЭкоСРеда Черноземья». О нападении он уже сообщил сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU