2019-10-23T15:50:17+03:00
Происшествия

На воронежского экоактивиста напали у собственного дома

Некий мужчина несколько раз ударил Виктора Соколова по лицу
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

22 октября примерно в 9.00 у собственного дома некто напал на руководителя проекта «ЭкоСРреда Черноземья» Виктора Соколова. Оппозиционный политик вышел из подьезда и обратил внимание на стоявшего неподалеку молодого человека.

Виктор Соколов шел к автомобилю, в котором его уже ждал коллега. Но как только мужчина завернул за угол дома, то увидел еще двух молодых людей в капюшонах. Они сразу вызвали у него подозрение, он подумал что это могут быть «закладчики» , но продолжил идти в их сторону.

- Один из них резко повернулся и направился в мою сторону. Он был без маски. Его лицо я хорошо запомнил. Задал ему вопрос: «Что-то случилось?» Он, не отвечая, продолжил движение. Я еще раз спросил: «Что-то случилось?» Он ответил, что ничего и начал наносить мне удары по лицу правой рукой, - рассказал «КП-Воронеж» Виктор Соколов.

Экоактивисту удалось отбежать в сторону своего подъезда. Вначале оппоненты рванули за ним, но потом отправили в сторону автомобиля, который они оставили во дворе дома. Виктор Соколов включил камеру на телефоне и побежал за ними. Так, оказалось, что мужчины сели в серый «Ниссан Кашкай» и уехали.

- Вреда серьезного они мне не нанесли, возможно, потому что им помешали прохожие, они вынуждены были ретироваться. Есть очевидцы происшествия - это мужчина, проживающий в этом же доме и мой коллега, который ожидал меня в машине не далеко от места происшествия и все видел, - сообщил наш собеседник.

Лицо нападавшего Виктор Соколов хорошо помнит и сможет опознать. Уже есть версии, кто он и где работает. Запомнил он и номер машины. Активист связывает нападение с деятельностью проекта «ЭкоСРеда Черноземья». О нападении он уже сообщил сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области отец избивал малолетнюю дочь из-за плохих оценок
Старт Владимира Бесчастных во главе воронежского «Факела»: 0:4, а теперь и 2:7
В Воронежской области квартирный вор вытащил украшения на 200 тысяч рублей
В Воронежской области открыли памятник Материнству
За конопляную ферму в Воронежской области мужчина заработал условный срок
Из-за красивой даты увеличилось число брачующихся в Воронеже
В Песчаном логу Воронежа выкорчевали треть молодых деревьев, высаженных весной
Ведущие онкологи страны проведут осмотр занятых на вредном производстве воронежцев
Водителя маршрутного «ПАЗа», проехавшегося по тротуару, оштрафовали на две тысячи рублей
В Воронеже пропал 23-летний мужчина
Мэрия Воронежа: «Строительство жилого комплекса в Березовой Роще ведется законно»
В двух районных больницах Воронежской области откроют вертолетные площадки
В Воронеже будут судить мужчину, выстрелившего шесть раз в экс-жену
В Воронеже инспектор следственного изолятора за взятку от заключенного получил условный срок
В Воронеже четырем наркосбытчикам дали в общей сложности 23 года колонии
В Воронеже полицейские выясняют обстоятельства аварии с четырьмя машинами
Главный тренер «Бурана» объяснил, зачем кидал бутылку на трибуну
В Воронеже на месте детской площадки хотят построить высотку
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых
Воронежец расплачивался деньгами с найденной банковской карты
На воронежской трассе под колесами ВАЗа погибла женщина
Жители воронежской многоэтажки на улице Хользунова пожаловались на проблемы с отоплением
В Воронежской области сгорел ПАЗ
Воронежцев приглашают на акцию в защиту зеленого пояса города
Дому в центре Воронежа не хватало части водосточных труб
Группа "Наив" отметит в Воронеже 30-летие