Мэрия Воронежа: «Строительство жилого комплекса в Березовой Роще ведется законно»

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-23T14:32:05+03:00

Разрешение выдано еще в 2012 году

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Пресс-служба мэрии прокомментировала скандальную историю, связанную с протестом жителей Березовой рощи против строительства по соседству жилого комплекса:

- Разрешение застройщику было выдано в 2012 году. В феврале 2019 года права на земельный участок перешли к обществу с ограниченной ответственностью «Легенда Парк», а срок застройки продлили до 3 февраля 2022 года.

В тот же период строительная фирма получила разрешение на рубку 59 взрослых деревьев. На удаление кустарников и поросли разрешение не требуется, пояснили в мэрии.

Напомним, утром в среду застройщик, несмотря на протесты местных жителей, огородил территорию детской площадки под строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU