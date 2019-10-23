Мэрия Воронежа: «Строительство жилого комплекса в Березовой Роще ведется законно»
Пресс-служба мэрии прокомментировала скандальную историю, связанную с протестом жителей Березовой рощи против строительства по соседству жилого комплекса:
- Разрешение застройщику было выдано в 2012 году. В феврале 2019 года права на земельный участок перешли к обществу с ограниченной ответственностью «Легенда Парк», а срок застройки продлили до 3 февраля 2022 года.
В тот же период строительная фирма получила разрешение на рубку 59 взрослых деревьев. На удаление кустарников и поросли разрешение не требуется, пояснили в мэрии.
Напомним, утром в среду застройщик, несмотря на протесты местных жителей, огородил территорию детской площадки под строительство.
ИСТОЧНИК KP.RU