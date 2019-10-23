В Воронеже будут судить мужчину, выстрелившего шесть раз в экс-жену

СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-23T13:48:22+03:00

Они вместе отдыхали в бане, но все закончилось разборками

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Воронежца обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В апреле 2019 года в бане, расположенной на территории частного дома по переулку Дружный, собралась компания. 47-летний мужчина отдыхал вместе с родственниками и приятелями. Среди гостей была и его бывшая жена. Конечно, не обошлось без спиртного.

Вероятно, алкоголь распалил бывших супругов: женщина начала высказывать претензии к экс-мужу. Тот в ответ вышел из бани, взял дома травматический пистолет и, вернувшись обратно, шесть раз выстрелил в супругу.

Четыре пули попали в голову, грудь и живот. Другие гости отобрали у хозяина пистолет и вызвали медработников. Пострадавшую женщину отвезли в больницу, там ей оказана помощь, и она осталась жива.

- Обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд, - подчеркнул руководитель следственного отдела по Советскому району города Воронежа регионального СК России Евгений Аверин.

ИСТОЧНИК KP.RU