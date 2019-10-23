В Воронеже инспектор следственного изолятора за взятку от заключенного получил условный срок

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-23T13:30:37+03:00

В ближайшее время он точно не сможет работать в системе УФСИН

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К 3 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и со штрафом в размере 125 тысяч рублей суд приговорил бывшего младшего инспектора дежурной службы ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Воронежской области. Его признали виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Мы уже рассказывали, что по версии следствия, в июле 2019 года к сотруднику обратился арестованный. Он попросил пронести на территорию следственного изолятора и передать ему мобильный телефон, зарядное устройство и восемь сим-карт. В качестве вознаграждения осужденный обещал 12,5 тысяч рублей.

Инспектор согласился встретиться с приятелем арестованного в парке «Южный». Там он получил «посылку», которую впоследствии передал заключенному. За услугу на банковскую карту сотрудника изолятора перевели оговоренную сумму. Однако вскоре эта сделка вскрылась.

Руководитель следственного отдела по Левобережному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Матвей Сладких рассказал, что на предварительном следствии сотрудник СИЗО дал признательные показания.

Теперь воронежец не сможет занимать должности в системе УФСИН три года.

ИСТОЧНИК KP.RU