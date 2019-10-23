В Воронеже четырем наркосбытчикам дали в общей сложности 23 года колонии
Коминтерновский суд Воронежа вынес обвинительный приговор четырем обвиняемым по делу о сбыте наркотиков в возрасте 20-22 лет. Следствие выяснило, что злоумышленники занимались расфасовкой и сбытом наркотиков методом «закладок» с использованием интернета на территории Воронежской области с весны 2018 года.
«Наркофирма» работала серьезно и по деловому: в организованной преступной группе имелась система штрафов за некачественное оборудование тайников-закладок и поощрений, даже существовал испытательный срок.
- Суд назначил всем четверым фигурантам наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Двум осужденным срок наказания составил 5 лет, двум другим 6 и 7 лет соответственно, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU