В Воронеже полицейские выясняют обстоятельства аварии с четырьмя машинами

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-23T12:48:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В 17.40 22 октября в Воронеже на улице Антонова-Овсеенко произошла массовая авария с участием четырех машин. По предварительным данным, 35-летний водитель «Ауди 80» нарушил дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди «Митсубиси L 200» под управлением 30-летнего водителя. Тот по инерции протаранил «Мазду 323», за рулем которой находилась 35-летняя жительница Воронежа. «Мазда» ударила движущийся перед ней «Нисан Кашкай» под управлением 54-летнего мужчины.

В результате ДТП водители «Ауди 80» и «Мазда 323» получили ранения и попали в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU