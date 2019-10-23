В Воронеже на месте детской площадки хотят построить высотку
В Воронеже накаляется обстановка вокруг строительства нового жилого комплекса «Легенда Парк» в Березовой роще. Борьба местных жителей с застройщиком продолжается с весны. Горожане даже собирали подписи под обращением к президенту с просьбой остановить стройку.
А 23 октября утром рабочие оперативно возвели забор рядом с домом №6б. Причем за оградой оказалась детская площадка.
- Сделали все по-тихому, пока люди на работе или спят, - пожаловалась «Комсомолке» жительница дома Татьяна. – Мы пытались остановить строителей, звонили в мэрию и полицию, но никто к нам не приехал.
Как рассказала Татьяна, эту площадку оборудовал застройщик их дома десять лет назад. Теперь детям из этой многоэтажки негде гулять. Вместе с горками и качелями под бульдозер пойдут и молодые клены, посаженные местными жителями.
«Комсомолка» направила запрос в мэрию и ждет комментария от чиновников.
ИСТОЧНИК KP.RU