2019-10-23T10:58:49+03:00
Происшествия

Воронежец расплачивался деньгами с найденной банковской карты

Хозяйкой карты оказалась школьница
Елена ФЕДЯШЕВА
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Ущерб составил более пяти тысяч рублейУщерб составил более пяти тысяч рублейФото: из архива «КП»
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16-летняя школьница написала в полицию заявление о краже денег с ее банковской карты, которую она потеряла. Со счета несколько раз списывались различные суммы, в общей сложности больше пяти тысяч рублей.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемого. Им оказался 41-летний воронежец, ранее судимый за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Подозреваемого задержали по месту проживания и доставили в полицию. Там он рассказал, что нашел карту и решил ею воспользоваться для оплаты покупок.

Полицейские возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Наказание по ней достигает пяти лет лишения свободы. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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