2019-10-23T10:40:25+03:00
Происшествия

На воронежской трассе под колесами ВАЗа погибла женщина

Ее личность до сих пор не установили
Елена ФЕДЯШЕВА
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Полиция проводит проверкуПолиция проводит проверкуФото: из архива «КП»
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В 23.07 во вторник на трассе «Воронеж-Луганск-Репьевка» 28-летний водитель на ВАЗ-217230 не заметил пешехода-женщину и сбил ее. Несчастная получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте. Ее личность сейчас выясняют полицейские. Проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям и пешеходам о необходимости учитывать особенности поздней осени: раннее наступление темноты, туман, скользкую дорогу и соблюдать повышенные меры безопасности. Пешеходам, чтобы быть заметными на дороге, советуют носить одежду светлых тонов со светоотражающими элементами. Особенно это касается детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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