Жители воронежской многоэтажки на улице Хользунова пожаловались на проблемы с отоплением

СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-23T10:04:19+03:00

Тепло только в двух подъездах из шести

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Отопительный сезон в Воронеже начался 7 октября. По нормативам на отладку систем дается две недели. Однако в некоторых домах города тепла нет до сих пор.

Например, жители многоэтажного дома №19 на улице Хользунова мерзнут до сих пор. Из шести подъездов отопление есть только в двух. По словам жильцов, сотрудники УК расписались в бессилии наладить систему и не могут устранить неисправность уже в течение трех недель.

Напомним, пожаловаться на бездействие коммунальщиков можно на горячую линию управления ЖКХ города или управы своего района.

"Комсомолка" ждет комментарии от УК.

ИСТОЧНИК KP.RU