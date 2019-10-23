2019-10-23T10:04:19+03:00
Общество

Жители воронежской многоэтажки на улице Хользунова пожаловались на проблемы с отоплением

Тепло только в двух подъездах из шести
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
На отладку систем отопления дается две неделиНа отладку систем отопления дается две неделиФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Отопительный сезон в Воронеже начался 7 октября. По нормативам на отладку систем дается две недели. Однако в некоторых домах города тепла нет до сих пор.

Например, жители многоэтажного дома №19 на улице Хользунова мерзнут до сих пор. Из шести подъездов отопление есть только в двух. По словам жильцов, сотрудники УК расписались в бессилии наладить систему и не могут устранить неисправность уже в течение трех недель.

Напомним, пожаловаться на бездействие коммунальщиков можно на горячую линию управления ЖКХ города или управы своего района.

"Комсомолка" ждет комментарии от УК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В двух районных больницах Воронежской области откроют вертолетные площадки
В Воронеже будут судить мужчину, выстрелившего шесть раз в экс-жену
В Воронеже инспектор следственного изолятора за взятку от заключенного получил условный срок
В Воронеже четырем наркосбытчикам дали в общей сложности 23 года колонии
В Воронеже полицейские выясняют обстоятельства аварии с четырьмя машинами
Главный тренер «Бурана» объяснил, зачем кидал бутылку на трибуну
В Воронеже на месте детской площадки хотят построить высотку
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых
Воронежец расплачивался деньгами с найденной банковской карты
На воронежской трассе под колесами ВАЗа погибла женщина
В Воронежской области сгорел ПАЗ
Воронежцев приглашают на акцию в защиту зеленого пояса города
Дому в центре Воронежа не хватало части водосточных труб
Группа "Наив" отметит в Воронеже 30-летие