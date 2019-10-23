Жители воронежской многоэтажки на улице Хользунова пожаловались на проблемы с отоплением
Отопительный сезон в Воронеже начался 7 октября. По нормативам на отладку систем дается две недели. Однако в некоторых домах города тепла нет до сих пор.
Например, жители многоэтажного дома №19 на улице Хользунова мерзнут до сих пор. Из шести подъездов отопление есть только в двух. По словам жильцов, сотрудники УК расписались в бессилии наладить систему и не могут устранить неисправность уже в течение трех недель.
Напомним, пожаловаться на бездействие коммунальщиков можно на горячую линию управления ЖКХ города или управы своего района.
"Комсомолка" ждет комментарии от УК.
ИСТОЧНИК KP.RU