2019-10-23T09:33:13+03:00
Происшествия

В Воронежской области сгорел ПАЗ

Пожар вспыхнул утром в Поворинском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской областифото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области
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В 06.19 в среду 23 октября очевидцы сообщили в службу спасения Поворинского района о пожаре на улице Олимпийская территория в райцентре. Там горел автобус ПАЗ. В тушении пожара приняли участие шесть сотрудников двух пожарных частей и две машины.

Возгорание удалось ликвидировать в течение 13 минут. В результате ЧП никто из людей не пострадал, но автобус восстановлению не подлежит. Причины пожара выясняют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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