В Воронежской области сгорел ПАЗ
Пожар вспыхнул утром в Поворинском районе
фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области
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В 06.19 в среду 23 октября очевидцы сообщили в службу спасения Поворинского района о пожаре на улице Олимпийская территория в райцентре. Там горел автобус ПАЗ. В тушении пожара приняли участие шесть сотрудников двух пожарных частей и две машины.
Возгорание удалось ликвидировать в течение 13 минут. В результате ЧП никто из людей не пострадал, но автобус восстановлению не подлежит. Причины пожара выясняют эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU