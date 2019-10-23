2019-10-23T09:02:24+03:00
Общество

Воронежцев приглашают на акцию в защите зеленого пояса города

27 октября экоактивисты проводят митинг
Елена ФЕДЯШЕВА
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27 октября общественники-экологи соберутся в парке Победы, чтобы выразить свой протест против ликвидации зеленых зон под застройку. Участника акции в частности выступают в защиту Северного леса и массивов в окрестностях Ямного, где идет активное строительство. Экоактивисты предлагают чиновникам возводить многоэтажки на месте ветхих районов в центре Воронежа, а не расширять границы города за счет зеленого пояса.

Мероприятие начнется в воскресенье в 15.00. В акции могут принять участие все, кому небезразлична судьба зеленого пояса Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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