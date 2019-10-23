Дому в центре Воронежа не хватало части водосточных труб

СЕГОДНЯ 08:48 2019-10-23T08:48:34+03:00

УК восстановила их после жалобы жильцов в ГЖИ

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В доме №29 на улице Свободы водосточные трубы заканчивались на уровне второго этажа. Дальше дождевая вода текла по стене здания. Об этом в государственную жилищную инспекцию Воронежской области сообщили жильцы многоэтажки. Инспектор в ходе внеплановой проверки нашел подтверждение жалобе и выдал УК Ленинского района предписание об устранении нарушений. В отношении директора составили административный протокол.

- В установленный законодательством срок жилищный инспектор провел проверку исполнения выданного предписания. Управляющая компания восстановила недостающие части водосточных труб со стороны главного и дворового фасадов дома № 29 по ул. Свободы г. Воронежа, исполнив предписание в полном объеме, - рассказали в ГЖИ.

ИСТОЧНИК KP.RU