2019-10-22T20:21:19+03:00
Общество

Шарлотфест-2019 пройдет в Воронеже с 30 октября по 13 ноября

Средства, собранные в течение акции, пойдут на лечение онкобольных детей
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Организаторы объявили даты традиционного осеннего благотворительного фестиваля шарлотки. Шарлотфест-2019 пройдет в Воронеже в формате интернет-акции с 30 октября по 13 ноября.

Чтобы присоединиться к благотворительному форуму, нужно испечь яблочный пирог, собраться в кругу семьи, друзей, одноклассников или коллег и большой компанией съесть приготовленную шарлотку, или устроить тематическую сладкую вечеринку, организовать ярмарку-продажу пирогов. Зафиксировать встречу на фото, выложить ее в любой соцсети с хэштегом #Шарлотфест2019 , написать рецепт, по которому была приготовлена шарлотка, и перечислить благотворительный взнос на счет фонда «ДоброСвет». Собранные в ходе акции средства направят на лечение онкобольных детей.

Напомним, в 2018-м на помощь онкобольным детям в рамках Шарлотфеста собрали более 196 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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