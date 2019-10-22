Воронежский драмтеатр покажет премьеру о Тиле Уленшпигеле

СЕГОДНЯ 18:24 2019-10-22T18:30:35+03:00

Изменить размер текста: A A

6 и 7 ноября в Кольцовском театре премьера. Труппа покажет свою версию знаменитой классической истории бельгийского писателя Шарля де Костера о Тиле Уленшпигеле, одном из любимых героев мировой литературы. Спектакль «Тиль» по одноименной пьесе Григория Горина ставит режиссер Глеб Черепанов, лауреат премии Олега Табакова.

Роман рассказывает о событиях нидерландской революции XVI века, о борьбе народа Фландрии за свободу. В его основе старинные хроники и народные легенды. Пьеса Григория Горина, написанная в XX веке, впервые была поставлена в «Ленкоме» в 1974 году. Старинный сюжет превратился у автора в драматическую историю о выборе общественной позиции, о мужестве, о жизни по совести вопреки давлению власти и тяжелым жизненным обстоятельствам. Балагур и весельчак по ходу действия пьесы превращается в образец мужества и вольнолюбия, в героя, способного говорить правду, облекая ее в юмор.

В постановке занята большая часть труппы драмтеатра.

Премьеру покажут на большой сцене в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU