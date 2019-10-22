Уставы трех религиозных центров в Воронеже нарушали федеральный закон

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-22T17:34:16+03:00

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Уставы трех религиозных организаций в Воронеже не соответствовали закону «О свободе совести и о религиозных объединениях». Как сообщили 22 октября в областной прокуратуре, речь идет о евангельском центре «Завет», о церкви евангельских христиан-баптистов «Благодать» и церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) «Слово жизни».

- В качестве уставной формы деятельности названных организаций предусматривалась возможность создавать духовные образовательные организации с целью подготовки служителей и религиозного персонала. Между тем, указанный вид деятельности является исключительной компетенцией централизованных религиозных организаций, - пояснили в прокуратуре.

Кроме того, в уставах отсутствовал запрет на членство в организациях лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, пребывание которых в России нежелательно, а также лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

ИСТОЧНИК KP.RU