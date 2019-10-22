2019-10-22T17:34:16+03:00
Общество

Уставы трех религиозных центров в Воронеже нарушали федеральный закон

Теперь их предстоит исправить
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уставы трех религиозных организаций в Воронеже не соответствовали закону «О свободе совести и о религиозных объединениях». Как сообщили 22 октября в областной прокуратуре, речь идет о евангельском центре «Завет», о церкви евангельских христиан-баптистов «Благодать» и церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) «Слово жизни».

- В качестве уставной формы деятельности названных организаций предусматривалась возможность создавать духовные образовательные организации с целью подготовки служителей и религиозного персонала. Между тем, указанный вид деятельности является исключительной компетенцией централизованных религиозных организаций, - пояснили в прокуратуре.

Кроме того, в уставах отсутствовал запрет на членство в организациях лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, пребывание которых в России нежелательно, а также лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежец хотел купить коньки, а лишился 25 тысяч рублей
В ноябре в Воронеже демонтируют 30 незаконных торговых павильонов
Воронежский драмтеатр покажет премьеру о Тиле Уленшпигеле
Воронежцам расскажут о гибели линкора "Новороссийск"
В Воронеже в столкновении трех автомобилей пострадал двухмесячный малыш
В Воронеже создали петицию в защиту парня, зарезавшего сожителя матери
Школьная еда в Воронежской области не соответствовала гигиеническим нормам
Пьяный друг угнал у воронежца иномарку и разбил ее
В Воронеже за взятку в 30 тысяч рублей трудовой инспектор может сесть на восемь лет
Под Воронежем построят завод по производству сельхозтехники за 3 млрд рублей
Сенатор Сергей Лукин поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны
Александр Гусев принял участие в субботнике
Международные соревнования по скалолазанию в Воронеже будут проходить каждый год
На Кожевенном кордоне появится 50 тысяч новых сосен
В Воронежской области введут выплаты за рождение второго ребенка и увеличат за третьего
В Воронеже пройдет восьмой фестиваль «Танцы народов мира»