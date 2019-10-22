В Воронеже создали петицию в защиту парня, зарезавшего сожителя матери

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-22T17:24:24+03:00

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- Помогите собрать подписи. Из-за одного козла посадят нормального человека, который хотел защитить себя и маму, его отчим не раз поднимал руку и на него и на мать, - говорится в петиции, которую создала 21 октября жительница Воронежа Екатерина Мандрыкина.

Девушка собирает подписей в защиту 9-классника, который 20 октября убил отчима. 35-летний мужчина поднял руку на сожительницу, потом стал ее душить. Увидев это, сын женщины схватил нож и несколько раз ударил им обидчика. Тот умер от ран.

Против подростка возбудили уголовное дело.

Девушка, создавшая петицию, уверяет, что убитый постоянно в состоянии алкогольног опьянения поднимал руку не только на жену, но и на подростка. И 16-летний парень просто защищался.

На момент публикации петицию подписали 563 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU